Auch wenn sich zwei Action-Stars im Aufzug treffen, kann es mitunter peinlich werden

Wer kennt sie nicht, die peinlichen Momente im Aufzug. Entweder herrscht betretenes Schweigen oder irgendjemand versucht, die Situation mit einem schlechten Witz zu retten - was alles meistens nur schlimmer macht. Dass auch Action-Ikonen im Lift nicht immer eine gute Figur abgeben, zeigt nun ein Spot von Netflix mit Arnold Schwarzenegger und Chris Hemsworth.

Arnold Schwarzenegger setzt seine Mission für mehr Action bei Netflix fort. In dem neuen Spot verwickelt der kürzlich berufene Chief Action Officer des Streamingdienstes seinen Kollegen Chris Hemsworth ("Thor", "Tyler Rake: Extraction") im Aufzug in ein Gespräch und präsentiert ihm ungefragt einige Ideen für den nächsten Teil der Actionfilmreihe "Extraction": So könne er beispielsweise einen Gegner mit einer riesigen Uhr schlagen und dann sagen: "Deine Zeit ist abgelaufen."Hemsworth scheint zwar nicht unbedingt begeistert von den Vorschlägen zu sein, lässt sich aber auf das Spiel ein. Als er Arnie beim letzten Vorschlag das Wort aus dem Mund nimmt und Schwarzeneggers berühmten Spruch "Get to the chopper!" aus "Predator" zitiert, versagt ihm die Stimme. Doch zum Glück hält der Aufzug in diesem Moment und Hemsworth verabschiedet sich mit einem verzweifelten "Hasta la Vista, Baby", nur um seinen Spruch im gleichen Moment zu bereuen. Markige Einzeiler sind im Verlauf seiner Karriere zu einem Markenzeichen von Arnold Schwarzenegger geworden.