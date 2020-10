© Amazon In der Netflix-Serie "Das letzte Wort" gehören Särge für Anke Engelke zum Tagesgeschäft

Karla Fazius schreitet gedankenverloren durch das Lager des Bestattungsinstituts. Die Särge gehören zu ihrem neuen Leben: Ausgerechnet am Abend ihrer Silberhochzeit stirbt ihr Mann an einem Hirnschlag. Die Beerdigung empfindet sie als wenig tröstlich – sie beschließt, Trauerrednerin zu werden. Bei ihren temperamentvollen Vorträgen passieren kuriose Dinge: Eine Brass-Band bittet zum Tanz, eine Seniorin funktioniert einen Stuhl zur Waffe um. Das Konzept kommt an. Am 17. September gestartet, stieg die Netflix-Serie "Das letzte Wort" mit Anke Engelke in der Hauptrolle auf Platz 3 der Anbieter-Charts ein.