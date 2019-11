Anstelle der bisherigen Gala-Chefredakteurin Anne Meyer-Minnemann, die der Verlag wie bereits bekannt zur Diversity-Beauftragten der G+J-Geschäftsführung erklärt, führen bald vier Köpfe teils nebenher das bunte Peoplemagazin.



, bisher schon Chefredakteurin der Brigitte-Gruppe (inkl. Barbara und Guido), übernimmt diesen Posten zum 1. Dezember zusätzlich bei Gala. Huber sei „eine der erfahrensten und erfolgreichsten Chefredakteurinnen und gleichzeitig eine starke Führungspersönlichkeit. Ich bin sicher, dass sie auch die Aufgaben bei Gala mit Bravour meistern wird“, sagt Gala-Publisher. Sie sollte es wissen – auch sie ist längst für sämtliche Frauen- und Modetitel von G+J (kaufmännisch) multi-verantwortlich.Mit Huber kommtan Bord, Moderatorin des TV-Formats „RTL Exclusiv – Das Starmagazin“. Sie nennt sich bei Gala künftig Editor-at-Large, zusätzlich zu ihrem Job bei RTL. Ihre Position wird neu geschaffen – und soll den Inhaltsaustausch und „die crossmediale Ausspielung“ (Weiß) zwischen Gala und dem TV-Klatschmagazin befördern, ganz nach dem Ansinnen des Bertelsmann-Verbundes Content Alliance (Chefin: G+J-CEO Julia Jäkel). Speziell bei der Personalie Lesnik dürfteseine Hände im Spiel gehabt haben. Er, zuvor nur Produkt-Geschäftsführer bei G+J, ist seit Jahresanfang auch bei der Mediengruppe RTL für Inhalte und Marken verantwortlich.Zurück zu Gala:wird weiterhin als Digital-Chefredakteurin von Gala und Brigitte tätig sein – hier gab es den Doppeljob schon. Und Stern-Urgestein, Chefredakteur bei View und seit 2018 auch Vize bei Gala, wird zusätzlich Leiter der Gala-Redaktion. Auch diese Position gab es vorher so nicht.Das neue Gala-Führungsteam werde sich „um die Verknüpfung von Inhalten in den Kanälen TV, Digital und Print kümmern“, so der Verlag. Über diese „der Marken Gala und RTL Exclusiv“ wollen die Bertelsmann-Sparten RTL-Gruppe und G+J „ihre herausragende Marktposition im People-Journalismus“ stärken, heißt es. Neuzugang Bella Lesnik ist seit 2005 als Radio- (Antenne Unna, 1 Live, You FM) und TV-Moderatorin („Samstag Live“ auf Sky, „Lokalzeit OWL“ im WDR) aktiv. Seit 2015 ist sie neben Frauke Ludowig bei „RTL Exclusiv“ zu sehen. rp