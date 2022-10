© IMAGO / teamwork Der NDR kommt nicht zur Ruhe

Im Rahmen gleich mehrerer Entscheidungen untersagt das Landgericht Hamburg Verdachtsäußerungen von "Business Insider", "Bild" und "Stern" in Bezug auf den NDR. So dürfen die Medien beispielsweise nicht erneut schreiben, Journalistinnen und Journalsiten beim NDR hätten einen "Maulkorb" bekommen. Auch die gegen die Hamburger Landesfunkhaus-Chefin Sabine Rossbach erhobenen Vorwürfe der "Vetternwirtschaft" seien wahrheitswidrig. Weder Axel Springer noch Gruner + Jahr hätten "den nötigen Mindestbestand an Beweisen" vorgelegt.