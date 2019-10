„Wir werden gemeinsam weiter investieren, um die Werbegelder besser mit lokalen und nationalen Nachrichtenorganisationen zu verbinden und den Journalismus in den nächsten zehn Jahren zu stärken. Aus diesem Grund fusionieren wir. Das ist unsere Mission.“ Adam Singolda Teilen

© Taboola/Outbrain

Outbrain-Co-CEO Yaron Galai und Adam Singolda, Chef von Taboola

Wie die beiden Unternehmen mitteilen, zahlt Taboola dabei 250 Millionen US-Dollar an die Outbrain-Anteilseigner und hält insgesamt 70 Prozent am entstehenden Unternehmen. Die Vorstände beider Unternehmen haben der Transaktion bereits zugestimmt. Zusammen wollen die beiden Native-Advertising-Spezialisten Werbungtreibenden auf der ganzen Welt eine verbesserte Werbewirkung und -reichweite bieten und Publishern sowie Digitalunternehmen künftig dabei helfen, effektiveres Wachstum zu generieren."In den letzten zehn Jahren habe ich Outbrain und die Innovation bewundert, die Yaron Galai, Ori Lahav und der Rest des Outbrain-Teams auf den Markt gebracht haben. Indem wir uns zusammenschließen, können wir einen stärkeren Konkurrenten zu Facebook und Google schaffen und den Werbetreibenden eine sinnvollere Auswahl bieten", sagt, Gründer und CEO von Taboola.Mit dem Merger wollen Taboola und Outbrain einen echten Werbekonkurrenten zu den US-Giganten Google, Facebook und Amazon schaffen, die laut eMarketer in diesem Jahr knapp 70 Prozent der digitalen Werbeeinnahmen in den USA auf sich vereinen. "Wir treiben mit Leidenschaft das Wachstum unserer Kunden voran und unterstützen das Open Web, was wir in einer Welt mit starken und möglicherweise zu starken Walled Gardens als kritisch erachten", so Singolda weiter. "Wir werden gemeinsam weiter investieren, um die Werbegelder besser mit lokalen und nationalen Nachrichtenorganisationen zu verbinden und den Journalismus in den nächsten zehn Jahren zu stärken. Aus diesem Grund fusionieren wir. Das ist unsere Mission."Singolda, der sein Unternehmen einst in Israel gründete, wird auch CEO des fusionierten Unternehmens, das unter dem Markennamen Taboola firmiert. Das gemeinsame Branding soll in den nächsten Monaten entwickelt werden und den Zusammenschluss der beiden Unternehmen widerspiegeln.Der Vorstand des zusammengeschlossenen Unternehmens setzt sich aus aktuellen Mitgliedern des Taboola- und Outbrain-Management-Teams und des Aufsichtsrats zusammen., President & COO von Taboola, und, Co-CEO von Outbrain, werden bei der Verwaltung aller Aspekte der Post-Merger-Integration eng zusammenarbeiten.wird sich weiterhin für den Erfolg des zusammengeführten Unternehmens engagieren und den Wechsel in den zwölf Monaten nach dem Abschluss aktiv unterstützen.Das neue Unternehmen soll laut Angaben der Partner über 2000 Mitarbeiter in 23 Niederlassungen beschäftigen und über 20.000 Kunden in mehr als 50 Ländern in Nordamerika, Lateinamerika, Europa, dem Nahen Osten und im asiatisch-pazifischen Raum bedienen. tt