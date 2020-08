© ZDF/Rico Rossival/Jana Kay Moderieren künftig "Heute Journal Update": Nazan Gökdemir und Hanna Zimmermann

Das ZDF führt ein neues Nachrichtenmagazin ein. "Heute Journal Update" heißt die Spätausgabe der gleichnamigen bekannten Nachrichtensendung "Heute Journal", wie der öffentlich-rechtliche Sender am Montag in Mainz mitteilte. Los geht es am 7. September. Das Format gibt es dann von Montag bis Freitag jeweils gegen Mitternacht – "mit 15 Minuten neuester News, Hintergrundberichten, Schaltgesprächen und Interviews."