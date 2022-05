Die Live-Sendestrecke von Bild TV beginnt ab sofort um 7 Uhr mit einem aktuellen Nachrichtenüberblick. Von 8 bis 9 Uhr folgt der Fußball-Talk "Reif ist Live" mit Marcel Reif. Danach begleitet das Moderationsteam um Thomas Kausch, Sandra Kuhn, Patricia Platiel, Kai Weise, Felicia Pochhammer und Kira Ortmann bis um 18 Uhr mit "Bild Live" das aktuelle Tagesgeschehen. Die Abendsendung von 18 Uhr bis 20.15 Uhr soll sukzessive zu einem Vorabend-Magazin ausgebaut werden, wie Axel Springer mitteilt.



"Live ist das markenprägende Programmangebot von Bild TV, das wir mit der neuen Sendestrecke von Bild Live nunmehr auf 13 Stunden deutlich ausweiten", sagt Claus Strunz, Bild-Chefredakteur für TV und Video: "Neben der herausragenden Berichterstattung aus und um den Krieg in der Ukraine und der politischen Lagen erreichen wir immer mehr Zuschauerinnen und Zuschauer auch mit Themen wie VIP-News und Services rund um den Alltag der Menschen. Die Entwicklung bei den Marktanteilen bei Bild Live bestärkt uns, diesen live-haftigen Weg für Bild TV konsequent weiterzugehen."Der Sender hat seit Beginn des Ukraine-Kriegs seine Live-Berichterstattung bereits ausgebaut und damit auch seine Marktanteile steigern können. So habe man mit der Livestrecke von 9 bis 14 Uhr Marktanteile von bis zu 1,2 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, die durchschnittliche Verweildauer sei in der Zielgruppe auf bis zu 50 Minuten gestiegen, teilt der Sender mit. Der durchschnittliche Marktanteil von Bild TV in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag im April bei 0,2 Prozent. Die technische Reichweite des im vergangenen August gestarteten Senders beträgt aktuell 43 Prozent. dh