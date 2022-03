Während es noch 2021 gar nicht so leicht war, aus den deutlich dezimierten Einreichungen überhaupt Anwärter auf Gold, Silber und Bronze zu bestimmen, hatten die Branchenexperten rund um FAW-Geschäftsführer Kai-Marcus Thäsler am Donnerstag in den Kategorien "Beste Kreation", "Beste Innovative Nutzung" und "Beste Mediastrategie" die Qual der Wahl. Ogilvy, Heimat und OMD überzeugten beispielsweise gleich mit jeweils vier Kampagnen, Serviceplan ist dreimal auf der Shortlist vertreten.

© FAW

Diese 30 Kampagnen haben es auf die Shortlist der Plakadiva geschafft - die Gewinner werden am 11. Mai gekürt

Wie schon im Vorjahr spiegelt auch der neue Plakadiva-Jahrgang die aktuellen gesellschaftlichen Themen auf der Shortlist wider. So beschäftigen sich mitundallein drei der 30 Nominierten mit Fragen der Nachhaltigkeit, der Verein Laut gegen Nazis sensibilisiert zur Problematik des Rechtsextremismus."Gerade für soziale Anliegen ist Out-of-Home das perfekte Medium, weil es ihnen die größtmögliche öffentliche Bühne bietet, um die breite Bevölkerung zu erreichen", beschreibt FAW-Geschäftsführer Thäsler. Ein Beispiel ist auch die Kampagne des. Die Initiative zur Umsetzung der "Istanbul Convention" (Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen) hat es am Ende zwar nicht auf die Shortlist geschafft, soll aber nach dem Willen der Jury an anderer Stelle in Verbindung mit dem OoH-Wettbewerb gewürdigt werden."Wir sind stolz auf eine außergewöhnliche und zugleich repräsentative Auswahl von Kampagnen, die erneut das große Potenzial von OoH deutlich machen", so Thäsler weiter. Die Jury hatte auf ausdrücklichen Wunsch vieler Jurymitglieder wieder im Rahmen einer Präsenzsitzung diskutiert. "Unser gemeinsamer Eindruck ist, dass 'live' eine ungleich lebhaftere Diskussion und ein ungleich besseres Miteinander herstellt, aus dem schließlich die Gewissheit erwächst, die richtigen Kandidaten für die Shortlist zu benannt zu haben." Auch mit der Verleihung der Plakadiva 2022, die amim Cruise Center Altona in Hamburg stattfindet, werde der FAW als einer der ersten Vertreter der Kommunikationsbranche wieder ein großes Stück zur "Normalität" zurückkehren. An diesem Abend wird auch bekanntgegeben, welche der Shortlist-Kandidaten sich über Gold, Silber und Bronze freuen dürfen. kan