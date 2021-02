© WallDecaux Aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ist Digital-Out-of-Home besser als die Klassik - aber Justierungsmöglichkeiten gibt es auch dort

Sie ist ein Out-of-Home-Klassiker. Eine Großfläche ist 18-mal so groß wie eine DIN-A1-Fläche, ihre Plakate werden in der Regel in sechs oder mehr Einzelteilen gedruckt, angeliefert, geklebt – und am Ende der Werbekampagne verbrannt. Für die Umwelt ist das eine Katastrophe. Für Weischer.JvB ist es ein Fall für Weischer.Green. Seit Juli vergangenen Jahres arbeitet die Unit der Out-of-Home-Agentur daran, Außenwerbung nachhaltiger zu machen. Das Interesse der Werbekunden ist groß – und auch bei den Vermarktern ist das Thema angekommen.