© Axel Springer Die neuen Chefredakteurinnen von Welt und WamS: Jennifer Wilton (l.) und Dagmar Rosenfeld

Doppelte Frauenpower für die Welt: Neue Chefredakteurin der Welt am Sonntag wird Dagmar Rosenfeld, bislang in gleicher Position bei der Welt. Neue Chefredakteurin der Welt wird Jennifer Wilton, die bisher das Ressort Titelthema der Welt am Sonntag leitet.