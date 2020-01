Zuvor hatte sie rund 20 Jahre lang verschiedene Managementpositionen bei Microsoft inne. In der Zeit von 2006 bis 2011 war sie auch Mitglied der deutschen Geschäftsleitung.



hrt. "Angelika Gifford ist ein Vorbild und Vorreiterin in der Welt der Technologie: Sie hat die digitale Innovation bei den großen Tech-Unternehmen HP und Microsoft maßgeblich mit eingeführt und vorangetrieben und ist mit den Herausforderungen der digitalen Transformation bestens vertraut", sagt Mendelsohn über Gifford, die 2009 von einer unabhängigen Organisation zur "Managerin des Jahres" für Deutschland gewählt worden war.



Eng zusammenarbeiten wird Gifford mit Tino Krause. Der frühere CEO von Mediacom war wie berichtet vor einem Jahr als Country Director zu Facebook gewechselt und kümmert sich seither vom Hamburger Office aus um die deutschsprachige DACH-Region. In Zukunft wird Krause wie die übrigen europäischen Country Directoren an Gifford berichten. mas

Ihre Expertise im Digitalgeschäft hat ihr auch zahlreiche Posten in Aufsichtsräten eingebracht, etwa bei TUI, Thyssen-Krupp, Rothschild und Pro Sieben Sat 1 Media. Das Kontrollgremium des Münchner TV-Konzerns wird Gifford nun allerdings verlassen. Grund sind Interessenskonflikte. Bekanntlich stehen klassische Medien wie TV-Konzerne in direkter Konkurrenz mit Facebook, das den Löwenanteil seines Umsatzes ebenfalls mit Werbung erwirtschaftet.In ihrer neuen Funktion, die sie vom Berliner Facebook-Office ausüben wird, berichtet Gifford künftig an Nicola Mendelsohn, die als Vice President die Region Europa sowie den Mittleren Osten und Afrika fü