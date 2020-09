Als feste freie Mitarbeiterin schrieb Julia Encke von 2005 an für das Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Seit Juni 2015 ist sie dort Literaturchefin, nun rückt sie auf zur Chefin des Feuilletons. Damit ist die Nachfolge von Claudius Seidl geklärt.Er hat, wie von HORIZONT am vergangenen Dienstag berichtet, die Ressortleitung nach einem Arbeitsrechtsprozess zum 31. August abgegeben. Nach 19 Jahren an der Spitze des FAS-Feuilletons hat er sich mit der FAZ darauf geeinigt, stattdessen künftig Filmkritiken zu schreiben. Darüber hinaus leitet er mit Rainer Schmidt, Enckes Ehemann, weiterhin das Magazin Frankfurter Allgemeine Quarterly.Encke, Jahrgang 1971, begann ihre journalistische Laufbahn bei der FAZ, bevor sie zur Süddeutschen Zeitung ging und 2005 zur FAS. 2010 war sie Juryvorsitzende des Deutschen Buchpreises. Darüber hinaus schrieb sie Bücher über Michel Houellebecq und „Charisma und Politik – Warum unsere Demokratie mehr Leidenschaft braucht“. 2018 wurde sie von der Jury des Medium Magazins als Kulturjournalistin des Jahres ausgezeichnet. In ihrer Dankesrede plädierte sie dafür, das Recherchieren, auch die investigative Recherche, nicht anderen Ressorts zu überlassen. Das Feuilleton dürfe sich nicht allein aufs Reflektieren, Urteilen und Meinen beschränken. Mag sich die FAZ zu Enckes Aufstieg auf den Posten der Feuilletonchefin der FAS noch immer ausschweigen: In der gestern erschienenen Sonntagszeitung stand sie mit ihrem Namen bereits als Verantwortliche im Impressum. usi