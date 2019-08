„Mit EV Media haben wir eine deutlich bessere Ausgangsbasis für die Vermarktung des Magazinportfolios als dies künftig vor dem Hintergrund der Neuorganisation des bisherigen Vermarkters IQ Media möglich gewesen wäre.“ Robin Houcken Teilen

"Mit EV Media haben wir eine deutlich bessere Ausgangsbasis für die Vermarktung des Magazinportfolios als dies künftig vor dem Hintergrund der Neuorganisation des bisherigen Vermarkters IQ Media möglich gewesen wäre", begründet Robin Houcken, CEO der Looping Group, die Entscheidung. Wie berichtet soll der Holtzbrinck-Vermarkter deutlich zugunsten der Einzelverlage innerhalb der Mediengruppe schrumpfen. Nach dem Umbau sollten von den bislang 70 Mitarbeitern bei IQ Media nur noch 20 übrig bleiben. Allerdings vor sah der Plan vor, dass sich diese weiter um das Mandantengeschäft kümmern, zum Beispiel um die Kundenmagazine von Mercedes-Benz. Daraus wird nun nichts.Der neue Vermarktungspartner EV Media ist bereits seit Anfang Juli an Bord. Mit dem frühzeitigen Wechsel wollen die Verantwortlichen noch die Vermarktung der disjährigen Weihnachtsausgaben der Magazine "Mercedes me", "She's Mercedes" und "Mercedes-Benz Classic" in einer neuen Struktur ermöglichen. EV Media ist seit über 15 Jahren aktiv und hat sich unter anderem auf die Vermarktung von Kundenmagazinen im Premium-Segment spezialisiert. Zu den weiteren Kunden neben Mercedes-Benz gehören Porsche, Engel & Volkers und Land Rover. mam