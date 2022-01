Axel Springer, hierzulande unter anderem durch "Bild" und "Welt" bekannt, will auf dem US-Markt wachsen und hat dafür im Herbst die größte Unternehmensübernahme der Firmengeschichte unter Dach und Fach gebracht. Das Flaggschiff der US-Mediengruppe Politico ist die gleichnamige digitale journalistische Marke, die vor allem über Politikthemen in Newsletter-Form berichtet.



Das Unternehmen Politico mit rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Nordamerika gibt es seit 2007. Springer hatte die Mediengruppe von Gründer Robert Allbritton gekauft. Sheikholeslami soll in der neu zugeschnittenen Rolle das Profil weiter schärfen und die Reichweite durch stetige Investitionen und Innovationen in Qualitätsjournalismus ausbauen, wie es weiter hieß.Sheikholeslami wurde so zitiert: "An Politico beeindruckt mich vor allem die Beharrlichkeit und Konsequenz, die das erfolgreiche Geschäftsmodell und den mutigen, faktenbasierten Journalismus auszeichnen." Kein anderes Medienunternehmen verfüge über ein derart starkes Fundament für weiteres Wachstum. Zu ihren beruflichen Stationen zählten den Angaben zufolge unter anderem Positionen bei der "Washington Post", bei Time Warner und Condé Nast.Der Vorstand News Media der Axel Springer SE, Jan Bayer, sagte über Sheikholeslami: "Sie wird unsere Vision weiter vorantreiben, Politico zum globalen Marktführer zu machen, wenn es um Nachrichten und Informationen zu Politik und Regulierung in den wichtigsten Machtzentren der Welt geht."