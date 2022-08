Landtagsausschuss will Schlesinger zu Vorwürfen hören

© RBB/Thorsten Klapsch Patricia Schlesinger soll sich vor dem Landtagsausschuss erklären

Trotz ihres Rücktritts als Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) will der Hauptausschuss des Brandenburger Landtags Patricia Schlesinger zu den Vorwürfen hören. Die Einladungen zu der Sondersitzung am Dienstag kommender Woche würden aktuell verschickt, sagte der Ausschussvorsitzende Daniel Keller (SPD) am Montag auf Anfrage. "Mit dem Rücktritt von Frau Schlesinger ist der Fall nicht beendet", sagte Keller. "Jetzt geht die Aufklärung erst los." Eingeladen zu der Sitzung würden auch der Verwaltungsrat und die Vorsitzende des Rundfunkrats, Friederike von Kirchbach.