Mehr zum Thema Der Fall Julian Reichelt Drei Wahrheiten und drei Lehren Der Fall Reichelt ist auch ein Fall Axel Springer. Und darüber hinaus ein Anlass für andere Unternehmen, sich selbstkritisch Fragen zu stellen: Können sie für die Integrität ihrer Führungskräfte die Hand ins Feuer legen? Sanktionieren sie Fehlverhalten ohne Ansehen der Person? Und andererseits: Schützen sie Führungskräfte gegen unberechtigte Vorwürfe, von wem auch immer? Anhaltspunkte für sexuelle Belästigung oder Nötigung am Arbeitsplatz. Diese Vorwürfe hatte Reichelt bestritten und dies seinerzeit auch an Eides statt versichert, wie Springer im Frühjahr mitgeteilt hatte. die Vermischung von beruflichen und privaten Beziehungen" eingeräumt. Was es hingegen nicht gegeben haben soll: Fehler in der Amts- und Personalführung" attestiert, die nach Ansicht der Verlagsführung aber nicht so schwer wogen, dass man ihn dauerhaft hätte von seinen Aufgaben entbinden müssen. Reichelt hatte seinerzeit "

Diese seien "als Folge von Presserecherchen" ans Licht gekommen, heißt es in der Mitteilung. Ob es sich dabei um die geplante Investigativ-Geschichte der Mediengruppe Ippen handelte, die auf Betreiben von Verleger Dirk Ippen nicht veröffentlicht werden durfte , ist nicht klar. Jedenfalls will Springer "in den letzten Tagen neue Erkenntnisse über das aktuelle Verhalten von Julian Reichelt gewonnen haben". So habe man erfahren, "dass Julian Reichelt auch nach Abschluss des Compliance-Verfahrens im Frühjahr 2021 Privates und Berufliches nicht klar getrennt und dem Vorstand darüber die Unwahrheit gesagt hat."Reichelt war im Frühjahr vorübergehend freigestellt worden, nachdem es Vorwürfe gegen ihn gegeben hatte, etwa in Bezug auf Mobbing und Machtmissbrauch. Nach einer internen Prüfung und dem Abschluss des Verfahrens durfte Reichelt zurückkehren, bekam aber Alexandra Würzbach als Co-Chefredakteurin an die Seite gestellt Reichelt wurden seinerzeit zwar "Neuer Vorsitzender der dreiköpfigen Chefredaktion und Mitglied des Bild-Boards wird nun. Der 37-Jährige ist derzeit Chefredakteur der Welt am Sonntag. Alexandra Würzbach bleibt Chefredakteurin der Bild am Sonntag und verantwortlich für Personal- und Redaktionsmanagement. Claus Strunz ist als Chefredakteur für das Bewegtbildangebot verantwortlich."Julian Reichelt hat Bild journalistisch hervorragend entwickelt und mit Bild Live die Marke zukunftsfähig gemacht", findet Springer-Vorstandschefdennoch lobende Worte für Reichelt. "Wir hätten den mit der Redaktion und dem Verlag eingeschlagenen Weg der kulturellen Erneuerung bei Bild gemeinsam mit Julian Reichelt gerne fortgesetzt. Dies ist nun nicht mehr möglich. Mit Johannes Boie haben wir einen erstklassigen Nachfolger. Er hat unter Beweis gestellt, dass er journalistische Exzellenz mit modernem Führungsverhalten verbindet." ire