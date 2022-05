Germany’s next Topmodel - was passiert wirklich hinter den Kulissen?

Land wies dies zurück: "Wer wie wo und warum sich die Füße eingecremt hat, ist kein Geheimnis. Im Gegenteil: Das war Bestandteil von Folge eins in der Staffel, an der Lijana teilgenommen hat." Auch Streitigkeiten zwischen den Kandidatinnen würden nicht provoziert: "Was zwischen den Kandidatinnen passiert, passiert."Dass ihr Video Konsequenzen haben würde, hatte Kaggwa schon vermutet: "Mein erstes Youtube-Video nach so langer Zeit und dann gleich eins, wofür ich verklagt werde. Na dann darauf Prost." Laut GNTM-Sprecherin Land müssen die Kandidatinnen von Heidi Klums Modelshow vertraglich zusichern, nicht über die Produktionsbedingungen und die Dreharbeiten zu sprechen: "Das steht so in nahezu allen TV-Verträgen. Und in den meisten Arbeitsverträgen in Deutschland."