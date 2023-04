Der Erklärtext zu den Verifikationshäkchen besagt, dass der Account das kostenpflichtige Abo Blue abgeschlossen hat

Nur wenige Tage nach dem Löschen der alten kostenlosen Verifikationshäkchen hat Twitter die Symbole vielen Accounts mit mehr als einer Million Followern wieder zurückgegeben. Nicht alle davon waren jedoch auch glücklich darüber.

So versuchten etwa Schauspieler Patton Oswalt und Model Chrissy Teigen, die einst begehrten Häkchen sofort wieder loszuwerden. Denn der Erklärtext dazu besagt, dass der Account das kostenpflichtige Abo Blue abgeschlossen hat - und die Prominenten legen Wert auf die Feststellung, dass sie Elon Musks Twitter kein Geld bezahlen.

Früher wurden die weißen Häkchen auf blauem Hintergrund von Twitter kostenlos an Prominente und Personen des öffentlichen Lebens nach einer Identitätsprüfung vergeben. Tech-Milliardär Musk nannte das System nach dem Kauf von Twitter «korrupt». Er verkündete, dass nur Blue-Abonnenten das genauso wie früher aussehende Symbol in ihren Accounts haben werden. Eine echte Verifizierung gibt es dabei nicht, lediglich eine Telefonnummer wird bestätigt.Einige Nutzer warfen die Frage auf, ob Twitter mit der Häkchen-Rückgabe auf rechtliche Probleme zusteuern könnte, wenn der Erklärtext fälschlicherweise besagt, dass ein Prominenter ein kostenpflichtiges Abo abschloss. Am Sonntag trugen etwa auch die Accounts von verstorbenen Stars wie Schauspieler Chadwick Boseman und Basketballer Kobe Bryant das Symbol.