© Tyler Mitchell/Vogue/AP/dpa Das umstrittene Vogue-Cover mit Kamala Harris

Die Chefin der US-Ausgabe der Vogue hat zur Kritik an einem Titelbild der Modezeitschrift von der künftigen US-Vize-Präsidentin Kamala Harris Stellung genommen. "Offensichtlich haben wir die Reaktion auf das Print-Cover gehört und verstanden, und ich möchte nur bekräftigen, dass es absolut nicht unsere Absicht war, die Bedeutung des unglaublichen Sieges der gewählten Vize-Präsidentin in irgendeiner Weise zu mindern", teilte Anna Wintour der New York Times mit. Es gehe um nichts anderes, als diesen Sieg zu feiern.