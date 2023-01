In einem am Donnerstag im betriebseigenen Intranet veröffentlichten Schreiben an die Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen ARD-Senders listete die Senderchefin vier Kanzleien auf, auf die sich Kosten von rund 1,4 Millionen Euro im Zeitraum Ende Juni bis Jahresende 2022 verteilen. Davon entfällt knapp eine Million auf die Kanzlei, die nach Senderangaben im Sommer vom Kontrollgremium Verwaltungsrat und der RBB-Compliance-Beauftragten zur Aufklärung des Skandals beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) hinzugezogen worden ist. Ein Teilbericht liegt bereits vor, ein Abschlussbericht steht aber noch aus.





Ein RBB-Bericht hatte zu Wochenbeginn die Summe der Anwaltskosten ins Spiel gebracht. Darin kamen auch Kritiker zu Wort. Zudem äußerten Landespolitiker in Brandenburg am Mittwoch im Hauptausschuss des Landtags ihren Unmut und forderten detaillierte Aufklärung. Das Kontrollgremium Rundfunkrat bei dem Sender hat seinerseits extra eine Sondersitzung für Freitag angesetzt. Vernau zeigte sich darüber verwundert, sie habe etwa im Landtag und in einer Belegschaftsversammlung über die Kosten berichtet.



Der RBB-Skandal kam im Sommer mit Filz-Vorwürfen gegen die fristlos entlassene Intendantin Patricia Schlesinger und den zurückgetretenen Verwaltungsratschef Wolf-Dieter Wolf, die beide zurückwiesen, auf.

Ein RBB-Bericht hatte zu Wochenbeginn die Summe der Anwaltskosten ins Spiel gebracht. Darin kamen auch Kritiker zu Wort. Zudem äußerten Landespolitiker in Brandenburg am Mittwoch im Hauptausschuss des Landtags ihren Unmut und forderten detaillierte Aufklärung. Das Kontrollgremium Rundfunkrat bei dem Sender hat seinerseits extra eine Sondersitzung für Freitag angesetzt. Vernau zeigte sich darüber verwundert, sie habe etwa im Landtag und in einer Belegschaftsversammlung über die Kosten berichtet.Der RBB-Skandal kam im Sommer mit Filz-Vorwürfen gegen die fristlos entlassene Intendantin Patricia Schlesinger und den zurückgetretenen Verwaltungsratschef Wolf-Dieter Wolf, die beide zurückwiesen, auf.