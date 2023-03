Linda Zervakis bei der Moderation von "Einwanderungsland Deutschland"

Fernsehmoderatorin Linda Zervakis (47) hat Kritik an ihren öffentlichen Auftritten für die Bundesregierung zurückgewiesen und ihre journalistische Unabhängigkeit betont. "Als selbstständige Moderatorin war und bin ich nicht nur für deutsche TV-Sender tätig", sagte die frühere "Tagesschau"-Sprecherin und jetzige ProSieben-Moderatorin am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

"Regelmäßig übernehme ich auch Moderationen für Veranstaltungen." Verschiedenste Firmen, Privatpersonen, Institutionen fragten bei ihr Veranstaltungs-Moderationen an. "Hierzu zählten in der Vergangenheit auch Bundesbehörden und -ministerien", so Zervakis.