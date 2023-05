Der Chief Content Officer RTL Deutschland, Stephan Schmitter, lobte in der Mitteilung vom Donnerstag den "sehr hochwertigen, zeitlosen Content" des Magazins..

Entgegen ersten Planungen des Medienkonzers RTL wird die Gruner + Jahr-Zeitschrift "Geo Epoche" nun doch nicht eingestellt. Das habe die Überprüfung des Titels bei der "Neuaufstellung des Publishing-Geschäfts durch die Geschäftsführung von RTL Deutschland" ergeben, wie es vonseiten des Konzerns heißt.

"Geo Epoche" – das führende Geschichtsmagazin in Deutschland – bleibt als Marke und Printmagazin weiter bestehen und wird zukünftig gemeinsam mit den Marken Stern, Geo, Capital und Stern Crime als tragende Säule in das neue digitale Angebot stern+ integriert", so der Medienkonzern RTL am Donnerstag.