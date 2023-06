Stern TV

Neben "Stern TV" soll es bald ein weiteres Stern-Format bei RTL geben

Das Nachrichtenmagazin Stern will seine Präsenz im Fernsehen ausbauen. Chefredakteur Gregor Peter Schmitz kündigte am Montag auf dem Digitalkongress "beBeta" des Zeitungsverlegerverbands BDZV in Berlin das neue Format "Stern Investigativ" an.

Dabei soll das das Investigativ-Team des Stern in regelmäßigen Abständen von seiner Arbeit berichten. Das Unternehmen RTL Deutschland, zu dem die Marke Stern seit der Übernahme von Gruner + Jahr gehört, bestätigte die Pläne. Eine RTL-Sprecherin teilte auf dpa-Anfrage mit: "Wir arbeiten an einem plattformübergreifenden neuen Format 'Stern Investigativ', das demnächst in loser Folge auch bei RTL zu sehen sein wird."