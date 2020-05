Aufgrund von Bedenken des Bundeskartellamts gegen die lange geplante Allianz mit Burdas Vermarkter BCN hatte die Funke Mediengruppe im März angekündigt,. Bei dem Vorhaben hat sich das Medienhaus von der Coronakrise offenbar nicht aus dem Tritt bringen lassen. Bereits zum 1. Juni soll Funke Media Sales National, so der Name des neuen Vermarkters von Titeln wie "Hörzu", "TVdirekt" oder "Bild der Frau", an den Start gehen.