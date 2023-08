RTL setzt Moderator Maurice Gajda vor die Tür

RTL trennt sich von "Explosiv"-Moderator Maurice Gajda. RTL News beendet fristlos die Zusammenarbeit mit dem freien Reporter und Moderator, teilte das Unternehmen am Freitag in Köln mit. Hintergrund ist dessen Berichterstattung zu einem angeblichen Post der früheren AfD-Politikerin Frauke Petry bei der Plattform X (ehemals Twitter).

Gajda (40) wurde von dpa für eine Stellungnahme angefragt. Der angebliche Post enthielt diskriminierende Äußerungen. RTL hatte in den vergangenen Tagen untersucht, ob es einen solchen Internet-Post Petrys überhaupt gegeben hat. Über den Fall hatte zuerst das Medienmagazin "Übermedien" berichtet.



RTL teilte nun mit, die internen Überprüfungen zu dem Beitrag für das Boulevard-Magazin "Explosiv Weekend" vom 5. August hätten "schwere Verfehlungen" bei der Erstellung des Berichts ergeben, die mit den journalistischen Grundsätzen und Richtlinien des Hauses unvereinbar seien. "Zudem konnte bei den weitreichenden Prüfungen bisher auch keinerlei Hinweis darauf gefunden werden, dass es den in dem Beitrag nachgebauten Tweet so jemals gegeben hat." In dem Beitrag war eine nachgebaute Grafik im Look eines Posts zu sehen.Der Co-Geschäftsführer von RTL News, Martin Gradl, bat bei Petry um Entschuldigung. Es habe "zahlreiche eklatante Verstöße gegen die journalistische Sorgfaltspflicht" gegeben. "Sie schaden der wichtigen und verantwortungsvollen Arbeit unserer rund 1300 Journalistinnen und Journalisten." RTL News stehe für journalistische Glaubwürdigkeit, Wahrhaftigkeit und Sorgfalt.