Funk steht nach einem umstrittenen Post in der Kritik

Nach einem umstrittenen Beitrag über Parteien soll das gemeinsame Angebot Funk von ARD und ZDF personell verstärkt werden. Drauf haben sich ZDF-Intendant Norbert Himmler und SWR-Intendant Kai Gniffke verständigt.

Der Intendant des Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF), Norbert Himmler, sagte am Freitag in der Sitzung des ZDF-Fernsehrats in Schwerin auf Nachfrage eines Ratsmitglieds, dass eine personelle Verstärkung in der Funk-Zentrale in Mainz vereinbart worden sei, die die journalistische Kompetenz stärken soll. Das habe er mit dem SWR-Intendanten Kai Gniffke, der die ARD-Seite vertritt und Funk-Gesamtverantwortlicher ist, besprochen.