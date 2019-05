© Pixabay In Redaktionen wird oft noch spät gearbeitet

Arbeitgeber müssen die Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter systematisch erfassen. Das entschied der Europäische Gerichtshof am Dienstag. Das Urteil könnte auch Auswirkungen auf die Arbeit von Redaktionen haben. In den meisten Verlagen gilt für redaktionelle Mitarbeiter Vertrauensarbeitszeit - doch dies könnte in Zukunft nicht mehr ausreichen. Der Deutsche Journalistenverband erneuerte bereits seine Forderung nach der Einführung digitaler Zeiterfassungssysteme.