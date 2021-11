Mehr zum Thema

Silke & Holger Friedrich

Die Unverstandenen

Irgendwann am Montagabend, das Gespräch in der Volksbühne dauerte schon eine ganze Weile, wurde es selbst Jakob Augstein zu bunt. Er fragte die beiden Neu-Verleger der Berliner Zeitung: "Das klingt so irre. Wovon reden Sie?" Und er wollte von ihnen wissen, aus welcher Welt sie kämen, denn "man denkt, Sie haben nie Zeitung gelesen, wenn man Sie so reden hört".