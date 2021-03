Was wurde Julian Reichelt denn nun tatsächlich vorgeworfen? Kokainkonsum am Arbeitsplatz und sexuelle Affären mit Mitarbeiterinnen, je nach Beziehungsstatus verbunden mit Machtmissbrauch.



Was davon wurde ihm nachgewiesen? Mehrere intime Beziehungen, wenngleich mit weniger Mitarbeiterinnen als unterstellt und allesamt einvernehmlich. Die Frauen beharren auf Anonymität.



Reichelt räumt die Vermischung von beruflichen und privaten Beziehungen ein. Macht- und Drogenmissbrauch am Arbeitsplatz – und nur das zählt – bestreitet er per eidesstattlicher Versicherung. Darüber hinaus bereute er öffentlich, im Umgang mit Mitarbeitern Fehler gemacht und sich ihnen gegenüber in verletzender Weise verhalten zu haben.Affären mit abhängig Beschäftigten verbieten sich. Insofern hätte eine Trennung aus arbeitsrechtlicher Sicht sicherlich Aussicht auf Erfolg gehabt.