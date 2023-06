ZDF/Sandra Hoever

ZDF-Fußball-Kommetatorin Claudia Neumann

ZDF-Sportchef Yorck Polus hat nach dem Champions-League-Finale die Beleidigungen gegen Endspiel-Kommentatorin Claudia Neumann deutlich kritisiert und seine Kollegin verteidigt. "Konstruktive und sachliche Kritik an ihrer Arbeit ist völlig okay", sagte Polus am Sonntag im Zweiten. "Völlig inakzeptabel ist jedoch das große Ausmaß an Hass und Beleidigung, das ihr entgegenschlägt."

Teilen

Neumann hatte am Vorabend als erste Frau im deutschen Fernsehen das Männer-Finale der Königsklasse kommentiert. Die 59 Jahre alte ZDF-Journalistin sei "eine professionelle und erfahrene Kommentatorin, was sie beim Champions-League-Finale einmal mehr unter Beweis gestellt hat", sagte der Sportchef. Eine Woche zuvor hatte sie das Frauen-Endspiel der Champions League kommentiert.