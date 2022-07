Die Interessenvertretungen der Mitarbeiter hatten in der gemeinsamen Stellungnahme, die der dpa vorliegt, gemahnt: "Alle im Raum stehenden Anschuldigungen müssen unverzüglich ausgeräumt werden, um das erschütterte Vertrauen wieder herzustellen." Eine "rein rechtliche Überprüfung" werde dabei nicht ausreichen. Intendantin Schlesinger habe "auf der Belegschaftsversammlung gleich zu Beginn mit Drohungen und Anwürfen für ein Klima der Angst und des Misstrauens gesorgt".Das Portal Business Insider hatte die Kritik am Hauptstadt-Sender vor Tagen ins Rollen gebracht. Der Fall ist sehr verschachtelt. Im Kern wurde die Frage in den Raum gestellt, ob im beruflichen Verhältnis zwischen Schlesinger und der RBB-Verwaltungsratsspitze bestimmte Grenzen überschritten worden sein könnten und ein zu laxer Umgang mit Interessenkollisionen vorherrsche.Als Beispiel führte Business Insider die Vergabe von Beraterverträgen beim RBB an. Der Sender verwies hingegen darauf, dass es keine Anhaltspunkte gebe, dass etwas außerhalb der sogenannten Compliance-Regeln - das sind Richtlinien, die sich ein Unternehmen gibt - passiert sei. Die Rede war in der Berichterstattung auch von Abendessen mit Catering-Service für geladene Gäste in der Privatwohnung Schlesingers.