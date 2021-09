Als Beispiele für Werbekampagnen, die für Ströer und seine Mitarbeiter negative Folgen hatten, nennt der Außenwerber neben #GrünerMist auch die Kampagne Bundestag-nazifrei.de. Durch diese und andere Kampagnen sei es immer wieder zu persönlichen Anfeindungen und Drohungen gegen Mitarbeiter, Boykottaufrufen und Sachbeschädigungen von Werbeflächen gekommen.Das Fass zum Überlaufen gebracht hat allerdings eine Anfrage eines Rechercheverbundes an Ströer. Dabei gehe es um Kundentermine und Buchungsdetails von Kampagnen der AfD. Aus den 15 Fragen ergebe sich "die eindeutige Zielrichtung, das Unternehmen Ströer und/oder einzelne Mitarbeiter willkürlich und unzutreffend politisch in die Nähe der AfD zu drängen", teilt der Außenwerber mit. "Damit ist aus Sicht des Unternehmens die Grenze des Hinnehmbaren endgültig überschritten." Daher habe der Vorstand von Ströer beschlossen, ab sofort keine Aufträge für parteipolitische Werbung mehr entgegenzunehmen.Ströer sei ein politisch neutrales Unternehmen und habe es bislang als seine gesellschaftliche Verpflichtung angesehen, durch politische Werbung im öffentlichen Raum zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung beizutragen. Durch die Anfeindungen und Aufrufe zur Gewalt gegen seine Mitarbeiter sei allerdings eine Grenze überschritten worden. Politische Werbung sei nur auf Grundlage eines gesellschaftlichen Konsens möglich. "Dieser gesellschaftliche Konsens ist besonders nach den aktuellen Erfahrungen derzeit nicht gegeben", teilt Ströer mit.Man werde bei einem runden Tisch mit den Parteien versuchen, "zu seinem gemeinsamen Verständnis in Bezug auf die Plakatierung parteipolitischer Werbung" zu kommen. Sollte das "wider Erwarten" nicht möglich sein, werde man auch in Zukunft keine Parteiwerbung mehr zeigen. Man habe politische Werbung als neutraler Dienstleister bislang grundsätzlich plakatiert, sofern sie rechtlich zulässig war. Als Außenwerbeunternehmen sei man aber "weder berechtigt noch organisatorisch in der Lage", die Finanzierung von Kampagnen nachzuprüfen. Solche Forderungen waren im Zusammenhang mit der Kampagne #GrünerMist aufgekommen, die Medienberichten zufolge von der AfD nahestehenden Personen unterstützt wurde. dh