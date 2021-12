Weber

gilt in der Branche als Hörfunkexpertin. Seit 2020 ist sie den Angaben zufolge auch Vorsitzende der Audio-Programm-Konferenz der ARD. Das Gremium koordiniert die Audio-Angebote aller ARD-Sender. Ihre berufliche Laufbahn ist geprägt von vielen Stationen bei privaten Hörfunkunternehmen. Sie war zum Beispiel zeitweise Geschäftsführerin von Antenne Bayern und Rock Antenne.wurde in der Mitteilung mit den Worten zitiert: "Es war mir eine große Ehre, so viele Jahre die Zukunft des größten Senders der ARD mitgestalten zu können." Sie sei dem Intendanten und den Gremien dankbar für ihr Vertrauen. Intendant Buhrow sagte über: "Mit ihr verlieren wir eine Visionärin für den Public Value des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, eine Kämpferin für agile und neue Strukturen und eine empathische Programm-Managerin, die immer das Publikum im Blick hat. Wir bedauern ihr Ausscheiden sehr." Eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger ist noch nicht bekannt und ebenso nicht, wohin esziehen wird.