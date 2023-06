Der bisherige Programmchef von Pro Sieben Sat 1, Wolfgang Link, kehrt dem Fernsehkonzern Mitte Juli den Rücken

Der für das Kerngeschäft Entertainment verantwortliche Vorstand Wolfgang Link verlässt den Fernsehkonzern Pro Sieben Sat 1. Er scheide nach 14 Jahren zum 15. Juli 2023 "im besten Einvernehmen" aus, teilte das MDax-Unternehmen überraschend am Montagabend nach Börsenschluss in Unterföhring bei München mit.

Das Herzstück des Konzerns verantwortet künftig der seit November amtierende Konzernchef und Ex-RTL-Manager Bert Habets selbst. Link solle Pro Sieben Sat 1 mindestens bis zum Jahresende noch als Berater zur Seite stehen. Unter Links Führung hatte der Fernsehkonzern unter anderem beschlossen, wieder Nachrichten aus einer eigenen Redaktion zu produzieren und sich auf lokale Inhalte zu fokussieren. Nach Konzernangaben wurde der Manager 2020 in den Vorstand berufen und hatte zuletzt seine Aufmerksamkeit der Komplettübernahme der Streaming-Plattform Joyn gewidmet.

Es ist der bereits zweite Wechsel im Pro Sieben Sat 1-Vorstand binnen weniger Monate: Ende April hatte sich der Konzern von seinem Finanzchef Ralf Gierig getrennt. An seine Stelle rückte Martin Mildner nach, der zuvor beim Internetkonzern United Internet für die Finanzen verantwortlich war.Im Umfeld des italienischen Großaktionärs MediaForEurope (MFE) war in der Vergangenheit immer wieder zu hören, dass sich die Mailänder von Pro Sieben Sat 1 einen stärkeren Fokus auf das Entertainment-Segment wünschen. Der Konzern aus Unterföhring sei zu breit aufgestellt gewesen. MFE gehörte dem früheren italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi, der am Montag im Alter von 86 Jahren starb.