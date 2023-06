Max Louis Koebele

Philipp Welte, Vorstandsvorsitzender des Medienverbands der freien Presse

Die Zeitschriftenverlage befinden sich nach Einschätzung des Medienverbands der freien Presse (MVFP) in einer prekären Lage. Es gebe ein sehr konkretes Bedrohungsszenario aufgrund der hohen Inflationsrate und der sprunghaft gestiegenen Papier- und Energiekosten, sagte der MVFP-Vorstandsvorsitzende Philipp Welte am Donnerstag beim Medienkongress der freien Presse in Berlin. "Unsere Branche ist in ihrem Kern herausgefordert."

Teilen

Dem Verband mache auch die zunehmende Zahl von Angriffen auf Journalisten Sorge. "Wir werden Zeuge von medienfeindlicher Hetze", sagte Welte. Sein Verband steht für mehr als 350 Verlage und gilt als größte Interessenorganisation für die Zeitschriftenpresse in Deutschland und Europa.





Die Verlage hätten die Chancen der digitalen Transformation bisher gut genutzt, sagte Burda-Vorstandsmitglied Welte. Dem stärkeren Aufkommen von Künstlicher Intelligenz könnten die Verleger deshalb optimistisch begegnen. "Die Menschen werden immer stärker nach Marken und Informationsquellen suchen, denen sie vertrauen. Das ist unsere Chance." Aber: "KI darf nicht auf unsere Inhalte gegen unseren Willen zugreifen."



Der frühere EU-Kommissar Günther Oettinger forderte bei dem Kongress mehr Objektivität im Journalismus. Eine falsche Prioritätensetzung und "Erziehungsjournalismus" hätten bei vielen Menschen zu einer Entfremdung im Verhältnis zu den klassischen Medien geführt.

Die Verlage hätten die Chancen der digitalen Transformation bisher gut genutzt, sagte Burda-Vorstandsmitglied Welte. Dem stärkeren Aufkommen von Künstlicher Intelligenz könnten die Verleger deshalb optimistisch begegnen. "Die Menschen werden immer stärker nach Marken und Informationsquellen suchen, denen sie vertrauen. Das ist unsere Chance." Aber: "KI darf nicht auf unsere Inhalte gegen unseren Willen zugreifen."Der frühere EU-Kommissar Günther Oettinger forderte bei dem Kongress mehr Objektivität im Journalismus. Eine falsche Prioritätensetzung und "Erziehungsjournalismus" hätten bei vielen Menschen zu einer Entfremdung im Verhältnis zu den klassischen Medien geführt.