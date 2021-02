SevenOne Media gewinnt Apple Music als Partner für "The Masked Singer"

© Pro Sieben Ab dem 16. Februar sind bei Pro Sieben wieder die Masken los

Ab heute Abend können die Zuschauer bei Pro Sieben wieder miträtseln, wer bei "The Masked Singer" unter den phantasievollen Kostümen von Einhorn, Dinosaurier, Quokka & Co steckt. Erstmals liefern auch Playlisten bei Apple Music Hinweise auf die Promis hinter der Maske. Der Musikdienst des Tech-Giganten ist erstmals als Partner der Show mit an Bord.