"Kein Zeitversatz, kein Schnitt, kein Spoiler - dafür live rätseln, live spekulieren, live erleben: Bei 'The Masked Singer' auf ProSieben ist nichts normal, aber alles echt! Anders als in anderen Ländern, feiern wir dieses besondere Format mit unseren Zuschauern zum ersten Mal live", erklärt

Unter den aufwändigen und überdimensionalen Kostümen können sich Musiker, Schauspieler, Sportler oder Promis aus anderen Bereichen verbergen. Die Zuschauer und das Rateteam bekommen als Anhaltspunkte auf die Identität der zehn Promis neben dem Gesang lediglich kleine Indizien, die ihnen in Einspielfilmen präsentiert werden. Der Promi mit den wenigsten Punkten muss am Ende der jeweiligen Show die Maske fallen lassen.Pro-Sieben-Senderchef Daniel Rosemann."The Masked Singer" basiert auf der Show "The King of Mask Singer" des südkoreanischen Fernsehsenders MBC, das dort seit 2015 mit großem Erfolg läuft. Im Januar adaptierte der US-Sender Fox die Show. In den USA war "The Masked Singer" laut Pro Sieben Sat 1 der erfolgreichste Show-Neustart seit 2011. Außerdem wurde das Format nach China, Thailand, Indonesien, Vietnam und nach Frankreich verkauft, wo die Show demnächst bei TF1 startet. Bei Pro Sieben geht "The Masked Singer" ab Donnerstag, 27. Juni immer um 20.15 Uhr auf Sendung, dem Sendeplatz von "Germany's Next Topmodel". Moderiert wird die Show von Matthias Opdenhövel. dh