"Hans-Jürgen Jakobs hat das Morning Briefing maßgeblich geprägt und weiterentwickelt", sagt Handelsblatt-Chefredakteur Sebastian Matthes. "Dafür danken wir ihm sehr. Seine morgendlichen Analysen, Wortspiele und die berühmten Zitate werden wir sehr vermissen."



„Das Schwierige und Reizvolle bei diesem Format war, dass ich vorher nie wusste, wie es wird.“ Hans-Jürgen Jakobs Teilen

Jakobs selbst ergänzt: "Das Schwierige und Reizvolle bei diesem Format war, dass ich vorher nie wusste, wie es wird. Man muss sich selbst überraschen, um andere zu überraschen. Dieser Weckdienst hat mein Leben zusehends geprägt, auch weil nichts schwerer ist als journalistische Leichtigkeit."Nach Jakobs wird nun Handelsblatt-Textchef Christian Rickens das Morning Briefing als hauptverantwortlicher Autor übernehmen. Bereits in der Vergangenheit hatte Rickens das Format vertretungsweise übernommen. "Christian Rickens ist einer der besten Autoren des Handelsblatts und damit eine exzellente Nachfolge für Hans-Jürgen Jakobs", so Matthes. Künftige Stellvertreterin beim Morning Briefing wird Teresa Stiens, die als Wirtschaftspolitik-Redakteurin im Hauptstadtbüro arbeitet.Das Handelsblatt Morning Briefing wurde einst von Ex-Chefredakteur Gabor Steingart, heute Chef von Media Pioneer, ins Leben gerufen und ist so etwas wie das Pionier-Format unter den Morgen-Newslettern. Es wird werktäglich um sechs Uhr morgens an rund 400.000 Menschen verschickt. Seit 2018 existiert das Format auch als Podcast. tt