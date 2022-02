© Xing Mopo-Verleger Arist von Harpe

Nichts weniger als "eine Revolution in der Online-Werbung" verspricht die Hamburger Morgenpost (Mopo): Die Tageszeitung bietet kleinen und mittelständischen Werbekunden ab sofort ein einfach zu bedienendes Self-Service-Tool für hyperlokale Online-Anzeigen in der Hansestadt an.