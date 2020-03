© G+J

Der Stern erscheint diese Woche früher - und am kommenden Montag mit einem Sonderheft

Wer anstatt im Home Office jetzt noch im Verlagsbüro arbeiten will oder muss, braucht einevom Führungspersonal. Die Kantine ist ganz geschlossen. Für den Wochentitel Stern heißt das: Nur noch ein kleines Team aus CvD, Blattmachern und Layoutern steuert die Produktion. Im Newsroom und in der Online-Redaktion ist niemand mehr. Wegen dieser heftigen Bedingungen, der Themenlage und der hohen Informationsnachfrage schaltet G+J die Redaktionen seiner Titel Stern, Geo und Capital für ein zusätzlicheszusammen. Außerdem spielt der Verlag die Corona-Printstücke der drei Titel direkt nach deren Fertigstellung über das digitale Bezahlangebotonline aus – noch vor dem Erscheinen der jeweiligen Hefte.Die aktuelle Stern-Ausgabe (13/2020) erscheint in dieser Woche statt Donnerstag bereits am heutigen Mittwoch – "dort, wo eine kurzfristige Auslieferung möglich ist", heißt es. Eines der Themen: Empfehlungen für den Alltag in der. Am Montag folgt das 100-seitige Sonderheft (Druckauflage 170.000 Stück, Copypreis 4,90 Euro), das länger im Handel – vor allem in den hoch frequentierten Supermärkten – angeboten wird. Es soll neueste Erkenntnisse aus der Virologie liefern und sich mit den wirtschaftlichen undFolgen der Corona-Krise beschäftigen.Ab sofort gibt es außerdem täglich einen abendlichen("Wir und Corona"), die Bertelsmann-Schwester RTL-Gruppe liefert O-Töne dazu. Auch Leser können sich per Sprachnachricht beteiligen. Auf Stern.de ergänzt ein minutenaktueller Live-Ticker das Angebot. rp