© RTL / Thomas Leidig Charly Hübner (l.) und Aurel Manthei als W:O:A-Gründer Holger Hübner und Thomas Jensen

RTL goes Metal: Der Sender hat mit den Dreharbeiten für eine Serie über das Heavy-Metal-Festival in Wacken begonnen. Der Sechsteiler "The Legend of Wacken" (AT) zeichnet die Geschichte des legendären Festivals in Norddeutschland nach. Die beiden W:O:A-Gründer Thomas Jensen und Holger Hübner werden von Aurel Manthei und Charly Hübner verkörpert.