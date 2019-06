© HORIZONT Mirko Kaminski im Gespräch mit Spiegel-Produktchef Stefan Ottlitz

Seit Herbst 2017 ist Stefan Ottlitz Leiter der Produktentwicklung beim Spiegel. Im Interview mit HORIZONT-Videoreporter Mirko Kaminski am Rande der Publisher Business Conference in Hamburg erklärt Ottlitz, wie das mit den Produkterfindungen an der Ericus-Spitze eigentlich funktioniert, welche Bedeutung Marktforschung und Daten im Produktgeschäft spielen und warum es im Medien-Ökosystem so wichtig ist, sich immer wieder neu zu erfinden.