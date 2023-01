Auf die Frage, ob er es angemessen finde, dass die inmitten der Filz-Affäre fristlos entlassene RBB-Intendantin Patricia Schlesinger in etwa so viel wie die Länderchefs von Brandenburg und Berlin zusammen verdient habe, antwortete Woidke: "Ein klares Nein. Solche Gehälter sind toxisch."An der Höhe der Intendantengehälter stoßen sich seit Jahren Kritiker. Die Kritik aus der Politik nahm inmitten des RBB-Skandals zu. Die Senderchefs legen ihre Bezüge nicht selbst fest, sondern Verwaltungsräte, die in den Häusern als Kontrollgremien fungieren.Auf die Frage, ob er eine Fusion des RBB mit anderen ARD-Sendeanstalten ausschließe, äußerte sich Woidke so: "Momentan schließe ich gar nichts aus. Ich halte es für möglich, dass es künftig eine andere Struktur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gibt." Denkbar seien auch engere Kooperationen mit anderen Anstalten wie dem Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) oder dem Norddeutschen Rundfunk (NDR).Mit Blick auf den Staatsvertrag für den RBB, der novelliert werden soll, sagte Woidke: "Wir werden uns grundsätzlich darüber unterhalten müssen, wofür der öffentlich-rechtliche Rundfunk zuständig ist." Es könne nicht Kernaufgabe des RBB sein, mit eigenen Online-Angeboten anderen Medien wie Tageszeitungen direkte Konkurrenz zu machen. "Das geht am Auftrag vorbei."Woidke wünschte sich perspektivisch an der RBB-Spitze jemanden mit einer ostdeutschen Biografie. Derzeit ist die vorige WDR-Managerin Katrin Vernau als RBB-Interims-Intendantin tätig und soll den Sender aus seiner Krise führen.Der RBB teilte auf Anfrage als Reaktion zu dem Interview unter anderem mit: Man arbeite gemeinsam mit den Sendergremien an der Verschlankung der eigenen Strukturen und der finanziellen Konsolidierung. Auch verbessere man die Kontrollmechanismen im RBB.Der ganze Fall um Filzvorwürfe beim RBB beschäftigt schon länger den brandenburgischen Landtag. Der Hauptausschuss tagt regelmäßig dazu. Brandenburg hat derzeit die Rechtsaufsicht über den RBB. Damit kann das Land den Sender auf Unterlassungen oder Maßnahmen, die den Staatsvertrag verletzen, hinweisen und das Haus auch auffordern, die Rechtsverletzung zu beseitigen. Ein Untersuchungsausschuss im Landtag konstituierte sich unlängst. Er untersucht die Wahrnehmung der Rechtsaufsicht und etwaige Missstände zur Verwendung finanzieller Mittel durch den RBB. Woidke sagte im Interview: "Natürlich hat die Rechtsaufsicht hingeschaut." Anna Ringle, dpa