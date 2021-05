© IMAGO / Levine-Roberts Das Verizon-Gebäude in New York

Der US-Telekom-Konzern Verizon verkauft wie erwartet seine Mediensparte mit bekannten Marken wie AOL und Yahoo. Verizon Media solle für 5 Milliarden US-Dollar, das sind umgerechnet 4,16 Milliarden Euro, an die Beteiligungsgesellschaft Apollo Global Management gehen, teilte der Telekom-Konzern am Montag in New York mit.