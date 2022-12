© IMAGO / ZUMA Wire In der Twitter-Zentrale in San Francisco geht es drunter und drüber

Die Bundesregierung hat die Sperrung von Journalisten-Accounts beim Kurznachrichtendienst Twitter kritisiert. Man nehme mit wachsender Sorge zur Kenntnis, was sich auf Twitter tue, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann am Freitag in Berlin.