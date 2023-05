Die ARD wird auf Mastodon aktiv

Die Tagesschau testet einen neuen Ausspielweg und hat eine Präsenz bei dem Microblogging-Dienst Mastodon eingerichtet. Der Dienst funktioniert ähnlich wie Twitter, ist aber dezentral organisiert und gehört keinem großen Tech-Konzern. Die Erfahrungen sollen in den Aufbau eigener Plattformen einfließen.

Im Gegensatz zu den großen kommerziellen Plattformen läuft die Kommunikation der Nutzer bei Mastodon über eine dezentrale Infrastruktur. Außerdem werden die Inhalte nicht von einem Algorithmus gesteuert, sondern rein chronologisch angezeigt. Die Nutzer können bei Mastodon darüber hinaus über die Regeln mitbestimmen. Mit ard.social hat der Norddeutsche Rundfunk nun eine sogenannte Instanz bei Mastodon aufgebaut, die alle Marken und Redaktionen der ARD nutzen können. Zum Start der sechsmonatigen Testphase werden über den Account tagesschau@ard.social zunächst Inhalte von Tagesschau.de ausgespielt.



"Der Start der Tagesschau auf Mastodon ist ein vielversprechender Ansatz, das Internet und Social Media noch einmal anders zu denken - stärker auf die Nutzerinnen und Nutzer fokussiert und weniger abhängig von amerikanischen oder chinesischen Tech-Konzernen", sagt der amtierende Vorsitzende der ARD, Kai Gniffke, "Das bietet die Möglichkeit, neue öffentlich-rechtliche Standards auf Social Media zu setzen. Etwa in Punkto Teilhabe des Publikums, Unabhängigkeit und faktenbasierter, hassfreier Kommunikation."

Nach dem Kauf von Twitter durch Elon Musk erfuhr der Microblogging-Dienst Mastodon letzten Herbst einen nie gekannten Zulauf. Doch was zeichnet die Plattform inzwischen aus? Fest steht, dass es für Marken und Unternehmen ein paar Hindernisse bei der Nutzung von Mastodon zu überwinden gibt. Doch es könnte sich lohnen, denn in dem Dienst schlummert das Potenzial einer grundlegend neuen Struktur von Social Media. ...

Juliane Leopold, Chefredakteurin Digitales von ARD Aktuell, ergänzt: "Nach unseren frühen und mutigen Starts auf Instagram, TikTok und in den Messenger-Diensten zeigt die Tagesschau auch hier, dass sie Bedürfnisse des Publikums erkennt und ernstnimmt. Mit dem Start auf Mastodon erfüllen wir auch einen Wunsch unserer Communities, die vielfach nach Alternativen zu den kommerziellen Plattformen fragen."Ob die Mastodon-Instanz dauerhaft bestehen bleibt, ist noch nicht entschieden. Die ARD willl nach sechs Monaten die gesammelten Erkenntnisse auswerten und dann darüber entscheiden, ob der Account weiterhin genutzt wird. Die Erfahrungen aus dem Test sollen außerdem in den Aufbau eigener digitaler Plattformen einfließen. In der ARD kursiert bereits seit längerer Zeit die Vision einer eigenen digitalen Plattform.