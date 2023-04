picture alliance/dpa | Georg Wendt

Am 19. April erscheint der mit Spannung erwartete neue Roman von Benjamin von Stuckrad-Barre, in dem es um #MeToo und Machtmissbrauch in einem Medienkonzern geht. Angelehnt sein soll die Handlung an Axel Springer und den Fall Reichelt. Jetzt rühren 70 Promis auf Instagram kräftig die Werbetrommel für "Noch wach?".

Lange wurde keinem Roman vor allem in der Medienbranche so sehr entgegengefiebert wie "Noch wach?" von Benjamin von Stuckrad-Barre ("Soloalbum", "Panikherz"). Laut Ankündigung des Verlags Kiepenheuer & Witsch erzählt der 48-Jährige darin "von Machtstrukturen und Machtmissbrauch, Mut und menschlichen Abgründen". Unter anderem gehe es um eine junge Frau in Berlin und ihren neuen Job bei einem großen Fernsehsender.





Aufgrund der Schlüsselrolle von Stuckrad-Barre im Compliance-Verfahren gegen Ex-Bild-Chefredakteur Julian Reichelt, das der Autor entscheidend mit angestoßen haben soll und welches schließlich zu Reichelts Rauswurf führte, und der einstigen engen Beziehung zu Axel-Springer-Boss Mathias Döpfner gilt es als sicher, dass der "Fernsehsender" in dem Roman an den deutschen Medienriesen angelehnt ist. Zudem mehren sich die Gerüchte, nach der eine Figur in "Noch wach?" Döpfner nachempfunden sein soll. Zur Erinnerung: Im Zuge der Machtmissbrauchsaffäre bei dem Verlag war unter anderem



Zu den Werbebotschafterinnen und -botschaftern, die in den Insta-Clips für "Noch wach?" trommeln, zählen unter anderem Christian Ulmen, Katja Riemann, Kida Khodr Ramadan, Lena Meyer-Landrut, Kurt Krömer, Klaas Heufer-Umlauf, Joko Winterscheidt, Mavie Hörbiger, Bettina Rust, Ronja von Rönne und Jürgen Vogel. Mittlerweile sind auch zwei weitere Videos zu den Kapiteln zwei und drei auf Instagram online . Diese tragen die weitaus weniger Aufsehen erregenden Titel "City of Stars" und "Männer des Westens".