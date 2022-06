Sandberg sammelte erste Erfahrungen bei Google und kam 2008 zu Facebook. Als Verantwortliche für das operative Geschäft spielte sie eine federführende Rolle dabei, dass das Online-Netzwerk von einem relativ kleinen Player im Online-Geschäft zu einem Milliarden-Konzern wurde. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Spekulationen über ein abgekühltes Verhältnis zwischen dem 38-jährigen Zuckerberg und Sandberg - was stets zurückgewiesen wurde. Im Verwaltungsrat von Meta, dem Aufsichtsgremium des Konzerns, soll Sandberg weiter bleiben.



Facebook

In ihrem sehr langen und sehr persönlichen Facebook-Posting erzählt Sandberg, wie sie vor 14 Jahren auf einer Party den sehr jungen Mark Zuckerberg kennenlernte – "He was just 23 and I was already 38 when we met" – und sich von seiner Vision gefangen nehmen ließ. Sandberg schreibt, sie dachte, ihren Job fünf Jahre machen zu können, als sie ihn 2008 antrat. "Fourteen years later, it is time for me to write the next chapter of my life." Was sie in Zukunft genau machen werde, ließ sie offen, deutet aber an, sich mehr für die Rechte der Frauen engagieren zu wollen. Diese drohen gerade durch die Abtreibungsdiskussion in den USA massiv eingeschränkt zu werden.Der angekündigte Rücktritt der Meta-Top-Managerin sorgte an der New Yorker Börse für einen Paukenschlag kurz vor Handelsschluss. Der Kursverlust beim-Mutterkonzern hielt sich mit letztlich gut zweieinhalb Prozent aber in Grenzen, zumal die Aktie sich in den vergangenen Tagen wieder von ihrem tiefsten Stand seit April 2020 erholt hatte.