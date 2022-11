© Illustration: Geralt / Pixabay; Montage: HORIZONT Ein Teil der Cewe-Printkampagne wird jetzt programmatisch gebucht

Lieber DSPs statt Preislisten? Die Ad Alliance schiebt erstmals Magazin-Anzeigen in automatisierte Handels- und Buchungsverfahren. Mit dem Werbekunden Cewe und vier Dienstleistern will der RTL/G+J-Vermarkter in einem Pionierprojekt zeigen, dass auch große Printkampagnen via Programmatic-Infrastruktur abgewickelt werden können. Doch ist das der richtige Weg für diese Gattung?