Die New York Times auf Twitter, nunmehr ohne blaues Verifikations-Häkchen

Von der Entfernung der kostenlosen Verifikations-Symbole, die am Samstag beginnen sollte, war derweil zunächst nicht viel zu spüren. Diverse Profile von Prominenten, die nicht für neuen Abo-Häkchen zahlen wollten, waren am Sonntag weiterhin verifiziert. Allerdings verlor der Account der "New York Times" das Verifikations-Symbol. Zuvor hatte in der Nacht zum Sonntag ein Twitter-Nutzer Musk darauf hingewiesen, dass die Zeitung nicht für das Häkchen zahlen wolle. "Ok, dann nehmen wir es weg", antwortete Musk.





Die Veröffentlichung der Empfehlungs-Algorithmen hatte Musk schon vor Monaten angekündigt - und Twitter löste das Versprechen schließlich am Freitag ein. Bei Twitter können sich die Nutzer Tweets entweder in chronologischer Reihenfolge anzeigen lassen oder von Software ausgewählt. Im letzteren Fall können in dem "Für-dich"-Bereich in die Auswahl auch Tweets von Profilen kommen, denen man eigentlich nicht folgt.



Bei diesen Empfehlungen wird unter anderem berücksichtigt, welche Beiträge zuletzt das Interesse eines Nutzers fanden. Auch wertet die Software aus, mit welchen Tweets die Profile interagierten, denen man folgt. Likes und Retweets helfen deutlich der Verbreitung von Beiträgen, wie Experten bei der Analyse des Codes feststellten. Es ist nicht die vollständige Software, die Twitter öffentlich machte. Welche Teile fehlen, ist unklar.

Er denke, dass Nutzer keinem Software-Algorithmus einer Plattform vertrauen sollten, der für sie nicht nachvollziehbar sei, sagte Musk. Bei der Auswertung des Software-Codes der Algorithmen stießen Experten unterdessen schnell darauf, dass es eigene Kategorie für seine Tweets gibt. Darauf in der Fragerunde angesprochen, nannte Musk das "seltsam" und versicherte, er habe davon nicht gewusst.



Ein Software-Entwickler von Twitter sagte, die Kategorie "Elon" existiere nur für statistische Zwecke und es gebe "keine bevorzugte Behandlung im Algorithmus". Als weitere Kategorien in diesem Bereich wird dem Software-Code zufolge auch erfasst, ob ein Nutzer den Demokraten oder den Republikanern im amerikanischen Parteiensystem zuzurechnen sei. Man wolle mit der Auswertung solcher Informationen sichergehen, dass bei Änderungen der Software keine Gruppen bevorzugt oder benachteiligt würden, sagte der Twitter-Entwickler. Musk kündigte an, dass die Kategorien rasch entfernt würden.



